Bakan Bak'tan Yeşim Bostan'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Yeşim Bostan'ı tebrik etti.?
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Yankton'da yapılan Dünya Salon Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yeşim Bostan'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği bu derecelerin, gelecekteki başarıların da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. Yeşim Bostan'ın bu değerli dereceleri elde etmesinde başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:46
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KaRTaL Son 10 senenin istatistiklerine bi bakın!! derbi maçlar öncesinde ve maç içinde çıkan kırmızı kartlarla en çok hangi tk.mağdur olmuş?
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