Bakan Bak'tan Yeşim Bostan'a tebrik

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Yankton'da yapılan Dünya Salon Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yeşim Bostan'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği bu derecelerin, gelecekteki başarıların da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. Yeşim Bostan'ın bu değerli dereceleri elde etmesinde başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."