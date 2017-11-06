Bolu, spor dünyasını ağırladı
Tabiatın Kalbi Bolu, Türkiye’nin 43 spor federasyonunun başkan ve temsilcilerini, hafta sonu ‘Spor Kenti Bolu’ tanıtım toplantısında ağırladı.
Bolu Belediyesi'nin organizasyonu ile buluşan spor federasyonu yöneticileri, Bolu'nun hem doğal güzelliklerini hem de sportif altyapısını yerinde inceleme fırsatı buldu. "Sporda dünya markası olmaya kararlıyız" diyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Biz bu şehrin geleceğine sporun ışık vereceğine inanıyoruz. Bolu'da tüm olimpik sporların yapılabileceği altyapıya sahibiz. Turizm, sağlık ve spor şehri olmak ekonomimizi de daha güçlü hale getirecek. Spor federasyonu başkan ve temsilcileri ile güç birlikteliği yapmak, karşılıklı kazanmak istiyoruz" dedi.
"BOLU, TURİZMDE CAZİBE NOKTASI OLMAYA BAŞLIYOR"
'Spor Kenti Bolu' tanıtım toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, federasyon başkanlarına seslenerek, "Tabiatın Kalbi Bolu olarak markalaşan şehrimiz turizmde hızla cazibe noktası olmaya başlıyor. Termal yatırımlarla sağlık turizmi konusunda da mesafe aldık. Spor, bu şehrin güçlü geleceğine atacağımız en önemli adım. Bolu'ya, yaklaşık olarak 2,5 saat bir yolculukla Türkiye'nin üçte birinden ulaşılabiliyor. Yamaç paraşütü, off-road, dağ bisikleti gibi alternatif sporlar da dahil olmak üzere, tüm olimpik sporların yapılabileceği, kamplara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahibiz. Bolu Belediyesi olarak bu hedefle tüm alt yapı projelerini tamamladık, olimpik standartlardaki tesislerimizi de birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün 43 spor dalının yöneticilerine ev sahipliği yaptık. Onların görüşleri, önerileri ve talepleri doğrultusunda yol haritamızı oluşturacağız. Amacımız, tüm federasyon başkanları ile birlikte Bolu'nun dünya spor kentleri arasında hak ettiği yeri alması için çalışmak" dedi.
"KAMP VE ORGANİZASYONLAR İÇİN HAZIRIZ"
Kamp ve organizasyonlar için hazır olduklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Türk futbolunun 4 büyükleri olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da çağrıda bulunarak, "Antalya, kışın futbolda ev sahipliği yapıyor. Yaz mevsiminde de futbol için en uygun iklim koşulları Bolu'da. Bolu'nun, büyük futbol takımlarının kamp merkezi olması için çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda tesisi var. Şu an Beşiktaş, Gerede'ye gelecek. Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri hazır. Tüm kulüplerimizin kamp ve her türlü sportif organizasyonu için bekliyoruz. Seben Gölü etrafında yerimiz hazır. Hatta Aladağlar'da da yerimiz var, gelsinler baksınlar" diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'na da seslenen Yılmaz, "Riva gibi bir tesisin kurulması için Bolu'da yerimiz hazır. Gelip incelemelerde bulunabilirler" dedi.
AYDIN BARUŞ: "SPOR TURİZMİ BOLU'NUN GELECEĞİDİR"
Bolu Valisi Aydın Baruş da Federasyon Başkanlarına, "Valilik ve Belediye olarak spor federasyonlarının Bolu'da yapacağı kamplarda, Türkiye ve hatta uluslararası turnuvalarda sizlere ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Çünkü biz spor turizminin Bolu'nun geleceği olduğunu düşünüyoruz" dedi.
ALAADDİN YILMAZ: "BOLU'DA 2 HAVAALANI OLACAK"
Federasyon yöneticileri, Başkan Yılmaz'ın hepsine ayrı ayrı sorduğu "Bolu'da kamp yapmanız ve uluslararası organizasyonlar düzenleyebilmeniz için ihtiyaçlarınız nelerdir?" sorusunda ortak talep "havaalanı" yanıtı oldu. Federasyon temsilcileri, yabancı sporcuların kendilerine en sık sorduğu sorunun, 'Bolu'daki tesisler havaalanına ne kadar uzaklıkta' olduğunu dile getirdiler. Başkan Yılmaz ise bu konuda, "Bolu'da halen üzerinde çalışmalarımızın sürdüğü iki havaalanı olacak. Küçük uçakların iniş kalkış yapabileceği havaalanını, Bolu Belediyesi olarak 2018'de biz yapacağız. Diğer yandan Başbakanımızın söz verdiği havaalanı konusunda da yakın zamanda adım atılacağına inanıyoruz" yanıtını verdi. Yılmaz, spor federasyonları temsilcilerine, ihtiyaç duydukları saha ve malzeme konusunda da tüm taleplerinin karşılanacağı sözünü de verdi.
"BOLU, TURİZMDE CAZİBE NOKTASI OLMAYA BAŞLIYOR"
'Spor Kenti Bolu' tanıtım toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, federasyon başkanlarına seslenerek, "Tabiatın Kalbi Bolu olarak markalaşan şehrimiz turizmde hızla cazibe noktası olmaya başlıyor. Termal yatırımlarla sağlık turizmi konusunda da mesafe aldık. Spor, bu şehrin güçlü geleceğine atacağımız en önemli adım. Bolu'ya, yaklaşık olarak 2,5 saat bir yolculukla Türkiye'nin üçte birinden ulaşılabiliyor. Yamaç paraşütü, off-road, dağ bisikleti gibi alternatif sporlar da dahil olmak üzere, tüm olimpik sporların yapılabileceği, kamplara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahibiz. Bolu Belediyesi olarak bu hedefle tüm alt yapı projelerini tamamladık, olimpik standartlardaki tesislerimizi de birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün 43 spor dalının yöneticilerine ev sahipliği yaptık. Onların görüşleri, önerileri ve talepleri doğrultusunda yol haritamızı oluşturacağız. Amacımız, tüm federasyon başkanları ile birlikte Bolu'nun dünya spor kentleri arasında hak ettiği yeri alması için çalışmak" dedi.
"KAMP VE ORGANİZASYONLAR İÇİN HAZIRIZ"
Kamp ve organizasyonlar için hazır olduklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Türk futbolunun 4 büyükleri olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da çağrıda bulunarak, "Antalya, kışın futbolda ev sahipliği yapıyor. Yaz mevsiminde de futbol için en uygun iklim koşulları Bolu'da. Bolu'nun, büyük futbol takımlarının kamp merkezi olması için çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda tesisi var. Şu an Beşiktaş, Gerede'ye gelecek. Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri hazır. Tüm kulüplerimizin kamp ve her türlü sportif organizasyonu için bekliyoruz. Seben Gölü etrafında yerimiz hazır. Hatta Aladağlar'da da yerimiz var, gelsinler baksınlar" diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'na da seslenen Yılmaz, "Riva gibi bir tesisin kurulması için Bolu'da yerimiz hazır. Gelip incelemelerde bulunabilirler" dedi.
AYDIN BARUŞ: "SPOR TURİZMİ BOLU'NUN GELECEĞİDİR"
Bolu Valisi Aydın Baruş da Federasyon Başkanlarına, "Valilik ve Belediye olarak spor federasyonlarının Bolu'da yapacağı kamplarda, Türkiye ve hatta uluslararası turnuvalarda sizlere ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Çünkü biz spor turizminin Bolu'nun geleceği olduğunu düşünüyoruz" dedi.
ALAADDİN YILMAZ: "BOLU'DA 2 HAVAALANI OLACAK"
Federasyon yöneticileri, Başkan Yılmaz'ın hepsine ayrı ayrı sorduğu "Bolu'da kamp yapmanız ve uluslararası organizasyonlar düzenleyebilmeniz için ihtiyaçlarınız nelerdir?" sorusunda ortak talep "havaalanı" yanıtı oldu. Federasyon temsilcileri, yabancı sporcuların kendilerine en sık sorduğu sorunun, 'Bolu'daki tesisler havaalanına ne kadar uzaklıkta' olduğunu dile getirdiler. Başkan Yılmaz ise bu konuda, "Bolu'da halen üzerinde çalışmalarımızın sürdüğü iki havaalanı olacak. Küçük uçakların iniş kalkış yapabileceği havaalanını, Bolu Belediyesi olarak 2018'de biz yapacağız. Diğer yandan Başbakanımızın söz verdiği havaalanı konusunda da yakın zamanda adım atılacağına inanıyoruz" yanıtını verdi. Yılmaz, spor federasyonları temsilcilerine, ihtiyaç duydukları saha ve malzeme konusunda da tüm taleplerinin karşılanacağı sözünü de verdi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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'Terim baskısı'
Toplam 38
Yorum
Siirtli 1907 Fatih Terimle şampiyon olmaktansa FB küme düşsün Kısa ve net.Her Fenerli böyle düşünür
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 3
Yorum
Hames HArekat timi
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'Gel birlikte Yanal'ım!'
Toplam 15
Yorum
fblii takım iyise hocada iyidir ersun yanalın fb dışında ne başarısı var
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