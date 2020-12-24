Haberler Gençlerbirliği Mustafa Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz

: Kaybettiğimiz için üzgünüz

’in 14. haftasında deplasmanda DG ’a 3-1 yenilen ’nde , “Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran biz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz” dedi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:34
Mustafa Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Teknik Direktörü , 'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. Kaplan, "Bir maç kaybettik, tabi ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran biz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz. Sonuca baktığınızda 3-1mağlup olan biziz. Devreye 0-0 girerken hiç bize yakışmayan bir gol. İkinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecburu değişikliğe neden oldu. Sonrasında ikinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var. Bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Biz bugün iyi oynamamıza rağmen, iyi pas trafiğini yakalamamıza ve çok pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde bir final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum" dedi.

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