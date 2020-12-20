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: “Maçı hakkettiğimizi düşünüyorum"

'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 16:52
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: “Maçı hakkettiğimizi düşünüyorum"

'in 13. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Maçı hakkettiğimizi düşünüyorum. 1-0 dan sonra 2'inci golü bulsak maçı rahatlıkla kazanabilecektik " dedi.

Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan şöyle konuştu:

"Savunmada bir pozisyon verdik ve maç 1-1 sona erdi. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. Maçı hakkettiğimizi düşünüyorum. 1-0 dan sonra 2'inci golü bulsak maçı rahatlıkla kazanabilecektik. Her iki camiayı da kutluyorum. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum yönetimlerinden dolayı"
yapıp yapmayacakları hakkında da konuşan Kaplan, alttan gelen bir jenerasyonumuz var ama ikinci bölge, savunma kısaca 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Lig uzun bir maraton, kadroyu geniş tutmak lazım. Yapılan testlerde istemediğimiz sonuçlar oluyor. Dediğim gibi 3-4 transfer yapmalıyız" diye konuştu.

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