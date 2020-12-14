Gençler sefası

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde G.Birliği, Erzurum deplasmanında altın değerinde bir galibiyete imza attı. Geçtiğimiz hafta lider Alanyaspor'a ligde ilk yenilgisini tattıran başkent ekibi, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir'le kötü gidişata 'dur' demek isteyen Dadaşları da tek golle geçti. Mücadelede, karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz sona erdi.

DADAŞ, 3 PUANA HASRET

İkinci devrede dengeleri bozan G.Birliği oldu. 82'de Stancu'nun kaleciden seken vuruşunu tamamlayan Sefa, Gençler'i öne geçirdi. 90'da Erzurum'un Sissoko'yla golü, elle oynama gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi. G.Birliği üst üste 2. kez kazanırken, art arda 3 kez kaybeden Erzurumspor'un 3 puan hasreti 9 maça çıktı.

BIÇAK SIRTI GİBİ BİR MAÇTI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurumspor galibiyetinin önemine değindi. Tecrübeli hoca, "Karşılaşmanın başından son dakikasına kadar sahada iş disiplininden kopmadan mücadele ettik. Bizim için bıçak sırtı gibi bir maçtı. Geçtiğimiz hafta lider Alanya karşısında kazandığımızda özgüvenimiz artmıştı bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı" değerlendirmesinde bulundu.

SİHİRLİ DEĞNEK YOK

Erzurum Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takıma yeni geldiğinin altını çizdi. Çimşir, "Elimizde sihirli değnek yok ve oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık" dedi.