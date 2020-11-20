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2 eksikle karşısında!

'in 9. haftasında , yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. ile karşı karşıya gelecek olan Başkent ekibinde, sakatlığı bulunan Stancu ve kart cezalısı mücadelede görev alamayacak.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:42 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:54
Gençlerbirliği 2 eksikle Fenerbahçe karşısında!

, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Gençlerbirliği, değişikliğinin ardından ilk maçına çıkacak.

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan ile başlayan başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Milli arada teknik direktör değişikliğine giden yönetim, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör 'ı takımın başına getirmişti.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek , bu maçta forma giyemeyecek.

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