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Süper Lig'den haberler (20.11.20)

Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Süper Lig'den haberler (20.11.20)

CHERIF NDIAYE FORMAYI KAPTI

'deki ilk maçında filelerini sarsan Cherif Ndiaye, Ankaragücü karşısında 11'de olacak. Hırvatistan'ın Gorica takımından gelen 24 yaşındaki Senegalli santrforun, Ideye'nin sakatlığı ve attığı gol sebebiyle formayı kaptığı öğrenildi. Göz-Göz'de Alpaslan, Gassama, Batuhan, Mossoro ve Burak da olmayacak.

JOHANSSON'A 3 MAÇ CEZA

Gençlerbirliği'nin Başakşehir'le oynadığı maçın 71. dakikasında direkt kırmızı kart gören Mattias Johansson'un cezası belli oldu. , 28 yaşındaki İsveçli sağ beke 3 maç ve 13 bin TL para cezası verdi. Johansson maçın 72. dakikasında Deniz Türüç'e arkadan sert bir tekme atarak oyun dışına gönderilmişti.

ALANYASPOR'U YENECEĞİZ

Teknik direktörlük koltuğuna 'ı getiren , pazar günü lider 'u yenerek ligde namağlup takım bırakmak istemiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Bu hafta yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

KONYA'DA 2 VAKA DAHA

'a kötü haber... Milli maçlar için ülkesine giden kaleci İbrahim Sehic ile orta saha oyuncusu Levan Shengelia corona virüsüne yakalandı. Ömer Ali ile 'ın ise virüsü atlattığı öğrenildi. Diğer yandan Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları sürüyor.

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