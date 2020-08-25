Djedje Gençlerbirliği’ne - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Djedje Gençler’e

Djedje ’ne

Djedje Gençlerbirliği’ne

geçen sezon 'de forma giyen ve takımdan ayrılan 'yi etmek için görüşmelere başladı.

geçen sezon 'de forma giyen ve takımdan ayrılan 'yi etmek için görüşmelere başladı. Kırmızı-siyahlı kurmayların, Djedje'nin menajeriyle görüşme halinde olduğu bildirildi. 29 yaşındaki Fildişili ön libero, sarı-kırmızılılarda 31 maçta, 1 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu, sağ bekte de oynayabiliyor.
  1. 25.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Djedje Gençlerbirliği’ne haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA