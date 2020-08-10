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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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’nde

Diego Angelo Gençlerbirliği’nde

'nde stoper pozisyonuna takviye geldi. Başkent ekibi, geçen sezonun 2. devresini 'da kiralık olarak geçiren 'un 34 yaşındaki stoperi ile el sıkıştı.

G.Birliği'nde stoper pozisyonuna takviye geldi. Başkent ekibi, geçen sezonun 2. devresini 'da kiralık olarak geçiren 'un 34 yaşındaki stoperi ile el sıkıştı. Antalya ve 'de 29 maçta görev alan Diego, 3 gol, 2 asist kaydetti.
  1. 10.8.2020
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