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12 Temmuz 2019, Cuma
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'yu kadrosuna kattı

Gençlerbirliği Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'nın Montpellier takımında forma giyen 'yu kadrosuna kattı. Başkent ekibi, forvet oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibi, forvet oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

ekiplerinden , 'nın Montpellier takımında forma giyen 'yu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Giovanni Sio, daha önce Sion, Wolfsburg, Augsburg, , Sochaux, Basel, Bastia, Rennes ve son olarak Montpellier formaları giydi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 25 maçta 3 kez ağları sarsan Giovanni Sio, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da da 21 maçta 7 gole imza attı.

Fransız oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada ise 98 kez ağları sarstı.

  1. 12.07.2019
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