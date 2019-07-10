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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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hazırlıklarına devam ediyor

Gençlerbirliği hazırlıklarına devam ediyor

ekiplerinden gelecek sezon için hazırlıklarına 'da tam gaz devam ediyor. Başkent ekibi bugün yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah salonda kuvvet çalışması yapan başkent ekibi, akşam ise Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bin idman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular, yarın laktat testi sonrası günü dinlenerek geçirecek.


  1. 10.07.2019
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