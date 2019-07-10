Gençlerbirliği hazırlıklarına devam ediyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği gelecek sezon için hazırlıklarına Erzurum'da tam gaz devam ediyor. Başkent ekibi bugün yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi.
Sabah salonda kuvvet çalışması yapan başkent ekibi, akşam ise Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bin idman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular, yarın laktat testi sonrası günü dinlenerek geçirecek.
- 10.07.2019
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gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
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