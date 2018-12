Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Erkan Sözeri, ilk yarıyı 41 puanla bitirmeleri durumunda kadrodaki futbolcuların emeklerini göz önünde bulundurarak golcü transferinden vazgeçebileceklerini söyledi.

Erkan Sözeri, yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin gol atmakta zorluk çektiğinin ortada olduğunu belirterek, "Çünkü girdiğimiz pozisyonlar, pozisyonlardaki becerimiz ortada. Golcü transferinde oynayacağımız son 2 maç belirleyici olacak. Şimdi Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarını kazanırsak 41 puanımız oluyor. Bu durumda transfer için yeniden değerlendirme yapabiliriz." diye konuştu.

Kadrodaki futbolcuların emeklerinin gözardı edilemeyeceğine dikkati çeken Sözeri, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın büyük emeği var bunu göz ardı edemeyiz. Evet 2 maçı kazandığımızda 41 puan çok büyük bir avantaj olur. Sezonun ikinci yarısında alacağınız 8 maç bizi büyük ihtimalle şampiyon yapar. O yüzden kendimizi 17 maçın 8'ini kazanabilecek durumda görürsek, o zaman hem kulübe ekonomik yük getirmemek, hem de oyuncuların emeklerine saygı duymak adına planlamayı ona göre yaparız."

BOL POZİSYON, AZ GOL

Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın pozisyona girmesine karşın gol atmada sıkıntı yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin sezon başından beri en iyi futbolunu geçen hafta Denizlispor karşısında oynadığını belirten Sözeri, "Özellikle ilk devre 5-6 tane yüzde 100 pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Evet bu bu konuda kısırlığımız devam ediyor." diye konuştu.

Denizlispor maçını golde etkili olamadıkları için kazanamadıklarını dile getiren Sözeri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkinci yarıda maçı kaybedebilecek pozisyon da verdik. Bu maçta bırakın beraberliği, kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hiçbir maçta bu kadar net konuşmadım. Takımımız çok iyi oynadı, iyi konsantre oldu. Denizlispor, rakibimiz durumunda ve en azından hala 5 puan önde olan taraf biziz. Bardağın dolu tarafından baktığın zaman yenilmemek de önemliydi. Deplasmanda kaybetmedik, puan farkı devam etti ve bu hafta alınan sonuçlara bakıldığında bir puanın önemi de çok daha iyi anlaşıldı."

"LİGE OLAĞANÜSTÜ BAŞLADIK"

Spor Toto 1. Lig'e olağanüstü bir performansla başladıklarını belirten Sözeri, bu nedenle de kırmızı-siyahlı takımdan beklentilerin yükseldiğini dile getirdi.

"Bu ligde her takım, her takımı yenebilir." yorumunu yapan Sözeri, şunları söyledi:

"Lige olağanüstü başladık, o yüzden beklentiler biraz daha yükseldi. Ama bu ligde her takım, her takımı yenebilecek pozisyonda. Eskişehirspor'un genç futbolcularıyla gösterdiği çaba, Kardemir Karabükspor'un mücadelesi... Biz Karabükspor'u farklı yendik ama ertesi hafta İstanbulspor'a çelme takmayı başardı. Bu ligin zorluğu ortada. Her maçımızı final niteliğinde oynamamız, rakiplere saygı duyup ciddiye almamız lazım. İki maç takıldık ama onun dışında çok şükür iyi gidiyoruz."

"KAZANIRSAK BÜYÜK AVANTAJ OLACAK"

Sezonun 16. haftasında Gazişehir Gaziantep ile çok önemli bir karşılaşma yapacaklarını vurgulayan Sözeri, "Kazandığımız takdirde rakibimizle puan farkını 10'a çıkaracağız, çok büyük bir avantaj olacak." dedi.

Gaziantep ekibi karşısında alacakları galibiyetle elde edecekleri avantajın farkında olduklarını ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Bunun bilincinde maça hazırlanıyoruz. Saha içinde göstereceğimiz refleks, konsantrasyon, motivasyon iyi olursa maçı da iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Yine sahamızda değil Eskişehir'de oynayacağız ama önemli değil. Kaliteli takımsak, her rakibe karşı kazanma odaklı oynamamız gerekir."

Ara transfer öncesi kadro planlamasına ilişkin yönetime bir rapor sunmadığını anlatan Sözeri, "Bir rapor sunmadık ama bilgi, görüş alışverişi oldu." diyerek sözlerini tamamladı.