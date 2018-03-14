Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, 3 takımlı çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.
Başkent temsilcisinde, tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Jailton antrenmana katılmazken, Palitsevich takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 17
Yorum
USTA YORUMCU TAC OLSA İYİ YA YÜZDEYÜZ 2 GOL POZİSYONU OFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ GÖKHANIN YAPTIGI PENALTI VERİLMEDİ. GENÇLERİNDE TAÇ ATIŞINA ŞENOL ENGEL
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Yorum
kadir halla halla fenerliler niye bu sayfayı okuyor kardeşim sen git eve sütünü iç.
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Toplam 1
Yorum
redford08 Tabelayı ters yazmışlar :)
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