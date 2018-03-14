Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, 3 takımlı çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde, tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Jailton antrenmana katılmazken, Palitsevich takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.