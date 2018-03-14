Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

    'in 26. haftasında 'u ağırlayacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

    Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, 3 takımlı çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.

    Başkent temsilcisinde, tedavilerine devam edilen ve Jailton antrenmana katılmazken, Palitsevich takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:13
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