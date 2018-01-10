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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Aydın'ı açıkladı

    Gençlerbirliği, Aydın'ı açıkladı

    Süper Lig ekiplerinden , eski futbolcusu ile anlaştı.

    Kırmızı-siyahlı kulüp, sezon başında sözleşmesini uzatmadığı ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Sezonun 3. haftasının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör 'ı 9 maç sonra yeniden göreve getiren başkent kulübünün yönetimi, Özat dönemindeki performansıyla dikkati çeken tecrübeli futbolcunun transferinde son noktayı koymak için Akdeniz temsilcisinde yönetimin belirlenmesini bekliyor.

    Daha önce Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Bursaspor, , , ve Elazığspor'da da forma giyen Aydın, sezon başında 'nden Antalyaspor'a transfer olmuştu.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:42
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