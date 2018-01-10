Gençlerbirliği, Aydın'ı açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Aydın Karabulut ile anlaştı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, sezon başında sözleşmesini uzatmadığı Aydın Karabulut ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Sezonun 3. haftasının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat'ı 9 maç sonra yeniden göreve getiren başkent kulübünün yönetimi, Özat dönemindeki performansıyla dikkati çeken tecrübeli futbolcunun transferinde son noktayı koymak için Akdeniz temsilcisinde yönetimin belirlenmesini bekliyor.
Daha önce Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Elazığspor'da da forma giyen Aydın, sezon başında Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a transfer olmuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:42
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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