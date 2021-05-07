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"Burak ile iyi bir ikili oluruz"

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan , hayalini açıkladı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
"Burak ile iyi bir ikili oluruz"
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan , hayalini açıkladı. 13 kez ağları sarsan forvet, "Milli takıma gittiğim dönemde çok gururlanmıştım. Zaten çok genç yaştaydım. Zaman zaman adım milli takımla anılıyor. İnşallah hayalim yeniden gerçek olur. Bence ve Muhammet Demir iyi bir ikili olur. Tabii bu benim değerlendirmem" dedi.


Burak Yılmaz'ın performansından övgüyle bahseden 29 yaşındaki Muhammet Demir, şunları kaydetti: "Burak ağabeyi gördükten sonra kendime çok farklı hedefler koydum. Benim ufkumu açıyor. İnşallah ben de onun gibi bir kariyere sahip olurum bu yaştan sonra. O benim için örnek aldığım kişi."
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