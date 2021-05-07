Burak Yılmaz'ın performansından övgüyle bahseden 29 yaşındaki Muhammet Demir, şunları kaydetti: "Burak ağabeyi gördükten sonra kendime çok farklı hedefler koydum. Benim ufkumu açıyor. İnşallah ben de onun gibi bir kariyere sahip olurum bu yaştan sonra. O benim için örnek aldığım kişi."
"Burak ile iyi bir ikili oluruz"
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Muhammet Demir, hayalini açıkladı.
Burak Yılmaz'ın performansından övgüyle bahseden 29 yaşındaki Muhammet Demir, şunları kaydetti: "Burak ağabeyi gördükten sonra kendime çok farklı hedefler koydum. Benim ufkumu açıyor. İnşallah ben de onun gibi bir kariyere sahip olurum bu yaştan sonra. O benim için örnek aldığım kişi."