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18 Ağustos 2020, Salı
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’nın golcü aşkı!

Sumudica’nın Rumen golcü aşkı!

FK’nin hocası , ülkesindeki spor kanalı ’a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

FK'nin hocası , ülkesindeki spor kanalı 'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eski takımı Astra Giurgiu'da oynayan 'i takımında görmek istediğini belirten Sumudica, "İlgilendiğim tek oyuncu Alibec. Hâlâ onu transfer etmeye çalışıyorum" dedi. 29 yaşındaki Rumen santrfor, geçen sezon 26 maçta 14 gol ve 11 asist kaydetti.
  1. 18.8.2020
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