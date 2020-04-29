Sumudica: Başkan Erdoğan Türkiye icin şans
G.Antep FK hocası Marius Sumudica, Rumen basınına verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için bir şans. Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile 3 binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti” dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına verdiği röportajda koronavirüs sürecinde Türkiye'de yaşanan durumla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu vurgulayan Rumen hoca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de neler yaptığını görüyorum. Tıbbi sistem birinci sınıf. Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile 3 binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti. Şimdi Başakşehir'de tamamı ventilatörlerle donatılmış 4 binden fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler. Orada bir hastaneye girdim ve kendimi Hilton'daymış gibi hissettim. Ve bu şekilde tam 6 tane hastane var. Aralık ayında şiddetli zatürre geçirdiğimde bu bahsettiğim hastaneye gitmiştim. Futbolda da devlet sadece takımlar için para katmakla kalmadı, altyapı da harika" diye konuştu.
STATLAR HARİKA 3. LİG'DE BİLE
G.Antep FK hocası Sumudica, Türkiye'deki spor yatırımını hiçbir yerde görmediğini de belirtti. Rumen çalıştırıcı, "Türkiye'de stadyumlar harika. 3. Lig'de bile görseniz delirirsiniz! Türkiye, yarın UEFA'nın hak vermesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, koşullar zaten var" dedi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sumudica: Başkan Erdoğan Türkiye icin şans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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