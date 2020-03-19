Gaziantep FK'da futbolculara 3 gün izin
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de maçların ertelenmesi kararı sonrası oyuncularına 3 gün izin verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın 23 Mart Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, liglerin ertelenmesi kararı sonrası oyuncularına 3 gün izin verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın 23 Mart Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
İzin süresince takımdaki futbolcuların, personelin ve teknik heyetin Türkiye'yi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulunca karar alındığı belirtilirken, "İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde futbolcularımıza ve çalışanlarımıza, gerekli hassasiyeti göstererek evde kalmaları gerektiği de bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK'da futbolculara 3 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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