Gaziantep FK'da futbolculara 3 gün izin - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK'da futbolculara 3 gün izin

FK'da futbolculara 3 gün izin

Gaziantep FK'da futbolculara 3 gün izin

Futbol Kulübü, 'de maçların ertelenmesi kararı sonrası oyuncularına 3 gün izin verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

ekiplerinden FK, liglerin ertelenmesi kararı sonrası oyuncularına 3 gün izin verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

İzin süresince takımdaki futbolcuların, personelin ve teknik heyetin 'yi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulunca karar alındığı belirtilirken, "İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde futbolcularımıza ve çalışanlarımıza, gerekli hassasiyeti göstererek evde kalmaları gerektiği de bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

  1. 19.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK'da futbolculara 3 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN