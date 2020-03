Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: Hedefimiz ilk 10

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın son durumu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep FK'nın her karşılaşmada olduğu gibi Trabzonspor karşılaşmasında da terinin son damlasına kadar savaştığını belirten Büyükekşi, gösterdikleri mücadele için futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.



"GÖSTERİLEN KARAKTER VE MÜCADELE PUANLARDAN DAHA DEĞERLİ"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığı Trabzonspor maçında gösterilen performansın muhteşem olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Takımımız, üst üste ligin zirvesinde yer alan ekiplere karşı mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında skor üstünlüğünü ele geçirebilirdik ancak tamamen şanssızlıklar yüzünden sahadan mağlubiyetle ayrılmıştık. Bu hafta lig lideri Trabzonspor'u konuk ettik ve gerçekten bize yakışan bir mücadele örneği daha sergiledik. Karşılaşma boyunca hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, sadece futbol oynamak isteyen bir takım görüntüsü çizdik. Ben hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımı bir kez daha kutlamak istiyorum. Karşılaşmada galibiyeti kaçıran taraftık ancak sahada oyuncularımızın göstermiş olduğu karakter ve mücadele benim için üç puandan bile daha değerlidir" şeklinde konuştu.

"DOKUZ FİNAL MAÇIMIZ KALDI, HEDEFİMİZ İLK 10"

Göreve geldikleri gün hedeflerini ligi ilk 10'da bitirmek olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Henüz sezon başında yaptığım açıklamada ilk on sırada yer alacağımıza inandığımı söylemiştim. Belki kamuoyunda küme düşer yorumu yapan ve bu takıma güvenmeyenler de vardı. Ancak biz ısrarla bunu söyledik ve istikrarın başarıyı getirdiğini bir kez daha göstermiş olduk. Şu an ligde 9. sırada bulunuyoruz ve önümüzde de dokuz final maçımız kaldı. Ligin sonunda Gaziantepli taraftarlarımız puan durumuna baktığı zaman geleceğimiz noktadan gurur duyacaklar. Tek hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLUMUZ SKORA BAĞLI OLMUYOR, BU BENİ MUTLU EDİYOR"

Ligde ortaya koydukları mücadele ile pek çok kesimin takdirini kazandıklarını da söyleyen Memhet Büyükekşi, "Ligde mücadele eden tüm takımlara sonsuz saygımız bulunuyor. Ancak bizi bir çok takımdan ayıran özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman skora bağlı oynamıyoruz ve bu beni gerçekten memnun ediyor. İster önde olalım, ister geride futbol anlayışımız her zaman sahaya güzellik yansıtabilmek oluyor. Geride 25 lig maçı bıraktık, hiçbir takım bizim hakkımızda 'zamana oynadılar' tarzı dahi açıklama yapmamıştır. Gerçekten Süper Lig'de ilk kez yer almamıza rağmen bu lige renk getirdiğimizi düşünüyorum. Taraflı tarafsız herkesin de bizim karşılaşmalarımızı izlerken büyük zevk duyduklarını görmek, duymak daha da memnun ediyor. Futbolcularımızla da ilişkilerimiz asla skora bağlı olmuyor ve bu onlara özgürlük tanıyor. Elbette bu oyun anlayışında teknik direktörümüz Sumudica'nın da payı çok büyük. Bunu kendisine de sürekli olarak iletiyorum" değerlendirmesini yaptı.



"MİLLİ TAKIMLARA OYUNCU GÖNDERMEK ELBETTE GURURLANDIRIR"

Kadrolarında çeşitli milli takımlarda forma giyen 11 tane futbolcu olduğunu da dile getiren Başkan Büyükekşi, "Bir takımı özellikle saha içerisinde tecrübesi ve kalitesi daha belirgin hale getiriyor. Şu an kadromuzda bulunan 24 oyuncudan 11 tanesi daha önce ülkeleri adına milli formaları terletmiş isimler. En büyük arzumuz bu sayıyı daha da arttırabilmek ve futbolcularımızın uluslararası seviyede de mücadele ettiğini görebilmek. Şu an mevcut kadromuzda gösterdiği performansla milli takımlara gitmeyi hak eden birçok oyuncumuz bulunuyor. Onların da özellikle ay-yıldızlı formamız altında hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmesini büyük bir heyecanla istiyoruz. Önümüzde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bulunuyor ve o turnuvayı izlerken kendi oyuncularımızı ve ülkemizi gururla izleyeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



"TARAFTARIMIZIN COŞKUSU TAKIMIMIZA YANSIYOR"

Başkan Büyükekşi, özellikle Süper Lig'in ikinci yarısından bu yana muhteşem bir taraftar desteği gördüklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:



"Gaziantep şehrinin misafirperverliğin başkenti olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Tribünleri dolduran taraftarlarımız en ufak olaylara karışmadan Gaziantepliye yakışır şekilde duruş gösteriyorlar ve sadece takımımıza destek oluyorlar. Özellikle sezonun ikinci yarısında her geçen gün taraftar desteği görüyoruz. Onların coşkusu takımımıza da yansıyor ve muhteşem bir birliktelik oluyor. Bir takımın en büyük gücü taraftarıdır ve her şartta yanımızda olan tüm cefakar taraftarlarımıza şükranlarımı sunarım. İnşallah onları her geçen gün daha da mutlu etmenin gururunu yaşayacağız."

"KADININ OLDUĞU YERDE KİBARLIK VARDIR, ZARİFLİK VARDIR"

Futbolun evrensel bir dil olduğunu da dile getiren Büyükekşi, "Son zamanlarda tribünlerimizde gördüğümüz kadın taraftarlarımızın sayısının artması bizleri sevindiriyor. Kadının olduğu yerde kibarlık vardır, zariflik vardır. Bu anlamda tüm kadın taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek sözlerine son verdi.