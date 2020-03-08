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08 Mart 2020, Pazar
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‘Kusursuz oynadık’

‘Kusursuz oynadık’

Sumudica'nın cezası nedeniyle 'in başında maça çıkan Margarit, şunları söyledi: " olarak kusursuz oynadık. İlk önce futbolcularımızı ve taraftarları tek tek tebrik ediyorum. Taraftarımız itici güçtü."

Sumudica'nın cezası nedeniyle 'in başında maça çıkan Margarit, şunları söyledi: " olarak kusursuz oynadık. İlk önce futbolcularımızı ve taraftarları tek tek tebrik ediyorum. Taraftarımız itici güçtü."

  1. 8.3.2020
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