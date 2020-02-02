Süper Lig'e adım attı Sivasspor'u yıktı: Alexandru Maxim kimdir? - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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'e adım attı 'u yıktı: kimdir?

Süper Lig'e adım attı Sivasspor'u yıktı: Alexandru Maxim kimdir?

'in 20. haftasında alınan en flaş skorlardan bir tanesi, FK'nın lider ile oynadığı karşılaşmada çıktı. 'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanırken, takıma devre arasında katılan ve ilk karşılaşmasına çıkan iki gol birden kaydederek yıldızlaştı. Peki Alexandru Maxim kimdir?

'in 20. haftasında FK ile karşı karşıya geldi. 'nda oynan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Maça damga vuran isimlerden bir tanesi ise, devre arası döneminde Mainz 05'ten kiralık olarak kadroya katılan oldu.

Sezon sonuna kadar kiralanan Maxim, lider Sivas karşısında 4. ve 44. dakikada attığı gollerle maça damga vurdu.

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?

Alexandru Iulian Maxim 8 1990 yılında Romanya'nın Piatra Neam? şehrinde dünyaya geldi.

ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, bu maçlarda 31 gol kaydetti.

Asıl mevkisi ofansif orta saha olan Maxim sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Kariyerinde ülkesi dışında birçok kulüpte oynayan Maxim, 2009 yılında 'ya transfer oldu ve çoğunlukla alt liglerde olmak üzere burada 3 yıl forma giydi.

Ardından ülkesine dönen Maxim burada göstermiş olduğu performansla 1.5 milyon euro karşılığında 'nın köklü ekiplerinden Stuttgart'a katıldı. 2017 yılında ise 3 milyon euro bonservisle Mainz'a transfer oldu.

  1. 02.02.2020
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