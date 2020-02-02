Süper Lig'e adım attı Sivasspor'u yıktı: Alexandru Maxim kimdir?

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Maça damga vuran isimlerden bir tanesi ise, devre arası transfer döneminde Mainz 05'ten kiralık olarak kadroya katılan Alexandru Maxim oldu.

Sezon sonuna kadar kiralanan Maxim, lider Sivas karşısında 4. ve 44. dakikada attığı gollerle maça damga vurdu.

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?

Alexandru Iulian Maxim 8 Tem 1990 yılında Romanya'nın Piatra Neam? şehrinde dünyaya geldi.

Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, bu maçlarda 31 gol kaydetti.

Asıl mevkisi ofansif orta saha olan Maxim sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Kariyerinde ülkesi dışında birçok kulüpte oynayan Maxim, 2009 yılında İspanya'ya transfer oldu ve çoğunlukla alt liglerde olmak üzere burada 3 yıl forma giydi.

Ardından ülkesine dönen Maxim burada göstermiş olduğu performansla 1.5 milyon euro karşılığında Almanya'nın köklü ekiplerinden Stuttgart'a katıldı. 2017 yılında ise 3 milyon euro bonservisle Mainz'a transfer oldu.