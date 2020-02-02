MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 5-1 Sivasspor

Süper Lig'de 20. haftanın üçüncü gününde lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep deplasmanına çıktı. Mücadele Gaziantep FK'nın 5-1'lik üstünlüğü ile sona ererken lider Sivasspor 41 puanda kaldı.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Maxim(2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan kaydederken, konuk ekibin tek golünü Hakan Arslan kaydetti. Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti.

MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Kayode, Güray Vural, Junior Morais, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Süper Lig'in son iki haftasında puan alamayan Gaziantep FK, bu sezon üst üste üç maç kaybetmedi.

*Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 dışı saha karşılaşmasında alabilmişti.

*Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), lige üst üste iki iç saha galibiyetiyle başlamıştı.

*Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen (9G 2B) ve 22 maçtır gol atan (toplam 46) Sivasspor, iki alanda da kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Sivasspor (4B 7M), tek galibiyetini bu sezon Denizlispor'u yenerek aldı.

*Bu sezon ikinci kez o haftaya lider giren bir takımla karşılaşacak olan Gaziantep FK, daha önce ligin dokuzuncu haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

*Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).

*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Gençlerbirliği (5).

*Mustapha Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

*Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu üç maçı da kaybetmedi (1G 2B)