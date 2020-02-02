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02 Şubat 2020, Pazar
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Marius Sumudica: Böyle bir sonuç beklemiyordum

Marius Sumudica: Böyle bir sonuç beklemiyordum

'in 20. haftasında kendi sahasında lider 'u mağlup eden FK'da , "5-1 gibi farklı bir sonuç beklemiyordum" diye konuştu.

'in 20. haftasında FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip kazandı.

Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sonucu beklemediğini söyleyen Sumudica, "Dürüst olmak gerekirse ben de 5-1 gibi farklı bir sonuç beklemiyordum ama oyuncularım mükemmel oynadı. Bu galibiyeti 'da kaza geçiren başkanımıza hediye ediyorum" diye konuştu.

Yeni transfer Maxim'in ilk karşılaşmasında iki gol atmasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Maxim'i önceden tanıyordum, sıfır bonservisle geldi. İyi bir aileyiz, oyuncularıma da yansıdı. Sonradan oyuna girenler de gol attı. Bu çok güzel bir şey" dedi.

  1. 02.02.2020
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