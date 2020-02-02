Marius Sumudica: Böyle bir sonuç beklemiyordum
Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında lider Sivasspor'u 5-1 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Maruis Sumudica, "5-1 gibi farklı bir sonuç beklemiyordum" diye konuştu.
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu sonucu beklemediğini söyleyen Sumudica, "Dürüst olmak gerekirse ben de 5-1 gibi farklı bir sonuç beklemiyordum ama oyuncularım mükemmel oynadı. Bu galibiyeti Fransa'da kaza geçiren başkanımıza hediye ediyorum" diye konuştu.
Yeni transfer Maxim'in ilk karşılaşmasında iki gol atmasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Maxim'i önceden tanıyordum, sıfır bonservisle geldi. İyi bir aileyiz, oyuncularıma da yansıdı. Sonradan oyuna girenler de gol attı. Bu çok güzel bir şey" dedi.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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