Marius Sumudica: Böyle bir sonuç beklemiyordum

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sonucu beklemediğini söyleyen Sumudica, "Dürüst olmak gerekirse ben de 5-1 gibi farklı bir sonuç beklemiyordum ama oyuncularım mükemmel oynadı. Bu galibiyeti Fransa'da kaza geçiren başkanımıza hediye ediyorum" diye konuştu.

Yeni transfer Maxim'in ilk karşılaşmasında iki gol atmasıyla ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Maxim'i önceden tanıyordum, sıfır bonservisle geldi. İyi bir aileyiz, oyuncularıma da yansıdı. Sonradan oyuna girenler de gol attı. Bu çok güzel bir şey" dedi.