Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak ilk yarıdaki hedefleri olan 20 puana ulaştıklarını söyledi.
Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Mobilya Kayserispor galibiyetinden dolayı futbolcularını kutladı.
Zor bir maç olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Rakibimizin bizden daha fazla puana ihtiyacı vardı. Onlar için puan alabilecekleri bir maçtı. Rakip kalemize fazla gelemedi. Biz geride sağlam durduk ve bu maçta da gol yemedik. Önemli olan 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.
Bazı futbolcuların maçta gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldığını belirten Sumudica, şöyle devam etti:
"İki tane yürekten oynayan oyuncumuz vardı. Çünkü sahalardan 2 ay kadar uzak kaldılar. Biri Junior Morais, diğeri Muhammet Demir. Ben ikisini buradan tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar. Tabii ki diğer oyuncuları ve taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Pawlowski ve Kenan Özer'i buradan ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çünkü oyuna girdiklerinde fark yarattılar. Bu tip oyunculara ihtiyacımız var."
Sumudica, ilk yarıda 20 puan hedeflediklerini hatırlatarak, "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde iki zor maçımız var. Süper Lig'de her şey olabiliyor. Kasımpaşa maçına çıkacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz. Tabii ki bundan önce bir kupa maçımız var ve rakibimizi elemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
- Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...
- Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...
- Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına şok sözler
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
-
Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.