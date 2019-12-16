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16 Aralık 2019, Pazartesi
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FK evinde 92 gün sonra kazandı

Gaziantep FK evinde 92 gün sonra kazandı

Futbol Kulübü, 'in 15. haftasındaki İstiklal maçını kazanarak evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 20 puana ulaşan ekibi, ligin ilk haftasında konuk olduğu 'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında 'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde 14 Eylül'de 'ı 3-2'i yenen Gaziantep ekibi, daha sonra 6. haftada evinde karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı, 7. haftada ise 'e 2-1 yenildi.

9. haftada sahasındaki Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, kendi evindeki maçını 2-0, 13. haftada da Yukatel Denizlispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

Kendi sahasındaki son maçında İstikbal 'u 3-0'lık skorla geçen Gaziantep ekibi, kendi evinde 92 gün sonra kazandı. Bu süre içerisinde 4 Kasım Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, ligde ise 41 gün sonra galibiyet hasretini dindirmiş oldu.

  1. 16.12.2019
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