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12 Aralık 2019, Perşembe
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Sumudica eski takımına karşı

Sumudica eski takımına karşı

 FK'da Sumudica, eski takımı 'ye karşı mutlak galibiyet hedefliyor.

FK'da Sumudica, eski takımı 'ye karşı mutlak galibiyet hedefliyor. Rumen çalıştırıcı, "'ye geldiğimde çalıştığım ilk kulüp Kayseri. İlkleri yaşadım orada, ama şu an Gaziantep'in hocasıyım. Her şey Gaziantep FK için. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Öte yandan Sumudica, maçındaki hareketiyle ilgili, kendisine hakaret ve küfreden taraftarlara yaptığını söyledi.
  1. 12.12.2019
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