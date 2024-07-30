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Gaziantep FK Enric Saborit'i kadrosuna kattı!

Gaziantep Futbol Kulübü, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 17:02
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Gaziantep FK Enric Saborit'i kadrosuna kattı!

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, stoper bölgesinde takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, 32 yaşındaki İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transfer Enric Saborit, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

27 Nisan 1992 tarihinde İspanya'nın Mataro şehrinde dünyaya gelen Saborit, futbola ülkesi takımlarından Espanyol'da başladı. 2010 yılında Athletic Bilbao'ya transfer olan Saborit, 2014 yılında olarak Mallorca'ya transfer oldu. 1.87 cm boyundaki sol ayaklı stoper, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve pas tekniğiyle ön plana çıkıyor. Kariyerinde toplam 417 resmi karşılaşmaya çıkan Saborit 21 gol atıp 27 kez de asist yapmasının yanı sıra 4 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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