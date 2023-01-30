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Gaziantep FK Alin Tosca ile yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Rumen futbolcu Alin Toşca ile yollarını ayrıldıklarını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:37
Gaziantep FK Alin Tosca ile yollarını ayırdı!

Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcu Alin Toşca ile yollarını ayrıldıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Alin Tosca ile yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulüpte forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans ve karakteriyle her zaman örnek bir sporcu olan Toşca'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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