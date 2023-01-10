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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:40
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını ifade etti.

Cevdet Akınal'ın açıklaması şöyle: "Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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