Antep evinde yenilmiyor

Gaziantep FK, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Evinde 16 maça çıkan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında beşinci beraberliğini aldı. Gaziantep, bu maçlardan 10'unu kazanmayı başardı. Sadece Adana Demir'e (3-0) mağlup olmayı engelleyemedi.

MAXİM: ÇOK İYİ OYNADIK

Kırmızı- siyahlıların lider futbolcusu Alexandru Maxim oynadığı futbolla yine alkış topladı. 31 yaşındaki Rumen futbolcu, "Çok etkili oynadığımızı düşünüyorum. Maçı kazanabilirdik. İki tarafa da gidip geldi maç. Ama biz bir adım daha öndeydik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

ERTUĞRUL: ÖZÜR DİLEDİM

Gaziantep FK stoperi Ertuğrul Ersoy, Nwakaeme'nin ayağına bastığı için özür dilediğini söyledi. Başarılı futbolcu, "Lig liderine karşı oynadık. Bu sezon çok iyi oynadılar. Gol yemeden 1 puan aldık bu değerli. Nwakaeme'den ayağına bastığım için özür diledim ama bence kırmızı değildi" dedi.

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi oynadıklarını söyledi. Bulut, "İlk saniyeden son saniyeye kadar kaliteliydik. İyi bir takıma karşı oynadık. Savunmada dikkatliydik. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama atamadık. Beraberlik iki takım için de iyi sonuç diyebilirim. Kazansaydık çok daha mutlu olurduk" dedi. Bulut, şanssız bir sezon geçirdiklerini ligi çok daha iyi bir noktada tamamlayabileceklerini ancak talihsizlik yaşadıklarını sözlerine ekledi.