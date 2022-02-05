Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI anlatım

Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını ise haberimizde bulabilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 13:32
Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Orta sıralarda bulunan 2 takım, 3 puanı alıp kötü gidişatlarına son vermek istiyor.

📋GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Gaziantep - Sivasspor maçı saat 13.30'da başladı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Sonradan girdi maça damga vurdu! Cengiz Ünder’den bir gol bir asist…
Galatasaray'da Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya'dan sonra hedef Robson Reis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor