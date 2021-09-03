Haberler Gaziantep FK Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK Muhammed Demir'i yeniden renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 00:01
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, forvet Muhammet Demir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen iki sezonda kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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