Uğurcan Çakır'dan transfer kararı! Liverpool istiyordu

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor'da, genç eldiven Uğurcan Çakır gösterdiği performansla kalesinde devleşti. Başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan, transfer için de kararını verdi...

11 Ekim 2019 Cuma 12:04 Güncelleme: 11.10.2019 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





