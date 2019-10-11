Uğurcan Çakır'dan transfer kararı! Liverpool istiyordu
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor'da, genç eldiven Uğurcan Çakır gösterdiği performansla kalesinde devleşti. Başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan, transfer için de kararını verdi...
11 Ekim 2019 Cuma 12:04
Güncelleme: 11.10.2019 12:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak önceki gün Rize karşısında da yıldızlaştı.
4 kurtarışa imza atan genç eldivenin, karşılaşmanın ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.
Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.
Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti.