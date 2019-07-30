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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da ayrılık yaşanabilir. Uzun süredir genç yeteneklerine büyük teklifler alan bordo-mavililer yetersiz bulduğu teklifleri geri çevirdi. Fakat bu kez ayrılık yakın gibi gözüküyor. Trabzonspor'un yıldızına tam 25 milyon Euro teklif geldi. İşte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 12:00
Güncelleme: 30.07.2019 12:19
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Türk futbol tarihinde transfer rekoru kırılmak üzere.
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Genç yeteneklere verdiği şansla geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren Trabzonspor'da ayrılık yaşanabilir.
Daha önce Yusuf, Abdülkadir ve kaleci Uğurcan'a teklifler alan bordo-mavililere reddedilmesi zor bir teklif geldi.
Türk futbol tarihine geçecek bu teklif tam 25 milyon Euro. İşte detaylar...
Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 25 milyon Euro teklif etti.