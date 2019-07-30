Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da ayrılık yaşanabilir. Uzun süredir genç yeteneklerine büyük teklifler alan bordo-mavililer yetersiz bulduğu teklifleri geri çevirdi. Fakat bu kez ayrılık yakın gibi gözüküyor. Trabzonspor'un yıldızına tam 25 milyon Euro teklif geldi. İşte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 12:00 Güncelleme: 30.07.2019 12:19
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Türk futbol tarihinde transfer rekoru kırılmak üzere.

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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Genç yeteneklere verdiği şansla geçtiğimiz sezon adından sıkça bahsettiren Trabzonspor'da ayrılık yaşanabilir.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Daha önce Yusuf, Abdülkadir ve kaleci Uğurcan'a teklifler alan bordo-mavililere reddedilmesi zor bir teklif geldi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Türk futbol tarihine geçecek bu teklif tam 25 milyon Euro. İşte detaylar...

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 25 milyon Euro teklif etti.

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