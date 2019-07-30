Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da ayrılık yaşanabilir. Uzun süredir genç yeteneklerine büyük teklifler alan bordo-mavililer yetersiz bulduğu teklifleri geri çevirdi. Fakat bu kez ayrılık yakın gibi gözüküyor. Trabzonspor'un yıldızına tam 25 milyon Euro teklif geldi. İşte detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 12:00 Güncelleme: 30.07.2019 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





