Trabzonspor'da hedef Szalai!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Fırtına'nın ilk öncelikli mevkilerinden biri olan forvet için yeni bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililer, Alman ekibinde 3. santrfor konumuna düşen Macar yıldızın peşinde. 1.93 boyunda ve 89 kilo ağırlığında olan Szalai rakip savunmalar için korkutucu bir dev.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
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Bordo-mavili ekip 2 golcü transfer etmeyi planlıyor. Listenin ilk sırasında ise bir süredir gündemde olan Adam Szalai var. Kariyerini Hoffenheim'de sürdüren Macar hücum oyuncusu, İshak Belfodil ve Andrej Kramaric'in arkasında 3. santrafor konumuna düştü.
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Joelinton'un da kiralıktan dönmesiyle forma şansı iyice azalan Adam Szalai, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. 31 yaşındaki golcüyle en yakından ilgilenen kulüp Trabzonspor.
HOFFENHEİM'E 1.2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Trabzonspor, Adam Szalai için Hoffenheim'e 1.2 milyon euro'luk bir bonservis önerdi. Bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcü için de 1.5 milyon euro'luk bir rakam düşünüyor.
Tecrübeli forvetin bu rakamı kabul etmesi halinde transfer pazarlıkları ilerleyecek. Bundesliga'dan bir talibi daha olan Macar yıldızın Trabzonspor'un teklifine sıcak yaklaşması bekleniyor.
Güçlü forvetlerin Süper Lig'deki etkisini göz önünde bulunduran bordo-mavililer Szalai'yi renklerine bağlayarak oyunu rakip alana yıkmayı hedefliyor. Hoffenheim taraftarı ise kulübede kendini sürekli hazır tutan usta forvetin takımda kalmasını istiyor.