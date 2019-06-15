Trabzonspor'da hedef Szalai!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Fırtına'nın ilk öncelikli mevkilerinden biri olan forvet için yeni bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililer, Alman ekibinde 3. santrfor konumuna düşen Macar yıldızın peşinde. 1.93 boyunda ve 89 kilo ağırlığında olan Szalai rakip savunmalar için korkutucu bir dev.

15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





