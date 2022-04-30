GaleriTrabzonsporTrabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....
Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....
Spor Toto Süper Lig'in Ahmet Çalık sezonunda şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor'da son 90 dakikaya geçiliyor. Evinde Antalyaspor ile karşılaşacak bordo-mavili ekipte alınacak herhangi bir puan şampiyonluğun resmi olarak gelmesini sağlayacak. Maçın heyecanına şimdiden başlayan Trabzonspor taraftarları ise şehri şölen havasına çevirdi. Meydanlar tıklım tıklım dolarken her yer bordo-mavi renklere bürüdü. İşte Trabzonspor taraftarının şampiyonluk için geri sayımı...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 19:20 , Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 19:36
Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....