Galeri Trabzonspor Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Spor Toto Süper Lig'in Ahmet Çalık sezonunda şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor'da son 90 dakikaya geçiliyor. Evinde Antalyaspor ile karşılaşacak bordo-mavili ekipte alınacak herhangi bir puan şampiyonluğun resmi olarak gelmesini sağlayacak. Maçın heyecanına şimdiden başlayan Trabzonspor taraftarları ise şehri şölen havasına çevirdi. Meydanlar tıklım tıklım dolarken her yer bordo-mavi renklere bürüdü. İşte Trabzonspor taraftarının şampiyonluk için geri sayımı...

Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da taraftarları şampiyonluk heyecanı sardı.

Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Ligde uzun bir süredir lider konumda bulunan Trabzonspor'da artık final noktasına gelindi.

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Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Bordo-mavili ekipte rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu ve şampiyonluk için 1 puan kazanması yeterli olacak.

Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Antalyaspor karşısında takımının şampiyonluğa koşacağına inanan taraftar ise meydanalara akın etti.

Trabzonspor taraftarları meydanları tıklım tıklım doldurdu! Halk şampiyonluğu bekliyor....

Karşılaşmadan saatler önce şehrin dört bir yanı tıklım tıklım doldu.

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