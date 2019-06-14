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Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
Trabzonspor kadrosunu genç ve Türk oyuncularla güçlendirmeye hazırlanıyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 Milli Takımı oyuncusu Murat Sağlam ile anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncuyu menajeriyle beraber Trabzon'a davet etti.
14 Haziran 2019 Cuma 11:30
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Trabzonspor, Wolfsburg II ile sözleşmesi biten Murat Sağlam'la el sıkıştı. Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.
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Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor.
Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.
Öte yandan Murat Sağlam, Instagram hesabından menajeriyle beraber Trabzon'a geldiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.