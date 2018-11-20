Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
    20 Kasım 2018 Salı, 13:26:20 Güncelleme: 13:29:15
    Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah idmanının, basına kapalı gerçekleştirildiği aktarıldı.

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    Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptıkları ifade edildi.

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, akşam idmanıyla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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