Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
20 Kasım 2018 Salı, 13:26:20
Güncelleme: 13:29:15
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah idmanının, basına kapalı gerçekleştirildiği aktarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptıkları ifade edildi.
Trabzonspor, akşam idmanıyla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.