Rıza Çalımbay 11 futbolcunun gönderilmesini istedi

Çalımbay, Onur'a iyi bir yedek, Pereira ile sözleşme yenilenmesine rağmen sağ bek, Novak alınmasına rağmen sol bek, biri sol biri sağ olmak üzere iki stoper, bir 8 numara, Abdülkadir'e rağmen bir sağ ve bir sol açık ile Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir forvet oyuncusu istedi. Çalımbay'ın 9 oyuncu birden istediği transfer listesi ise Başkan Muharrem Usta'yı şaşırttı.

11 OYUNCU GÖNDERİLSİN DEDİ

Rıza Çalımbay'ın gönderilmesini istediği oyuncuların listesi ise alınmasını istediği isimlerden çok daha zorlu.