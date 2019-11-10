Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 16.30'da çalacak. Zorlu mücadele öncesi iki ekibin de ilk 11'leri merak ediliyordu. İşte Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri.
10 Kasım 2019 Pazar 07:24
Güncelleme: 10.11.2019 07:24
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İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
Ligde 2. sıraya yükseldikten sonra Başakşehir ile berabere kalıp, Göztepe'ye yenilen Trabzonspor bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri mutlak 3 puan istiyor.
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İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
Hafta arası Krasnodar'a yenilerek grup maçlarının bitimine 2 hafta kala Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor bütün dikkatini Süper Lig ve Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda.
İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
Karaman da öğrencilerini uyararak, bu sezon ligin çok kırıcı geçtiğini hatırlattı ve hata yapma lüksleri olmadığını söyledi.
İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
'ZOR BİR MAÇ OLACAK' Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, Alanyaspor ile hep zorlu maçlara çıktıklarını söyledi.
İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
Usta çalıştırıcı "Son 2 haftada yaşadığımız kayıplar yüzünden Alanyaspor maçı daha da önem kazandı. Rakibimizi yenerek ligin kalanı için önemli bir mesaj verebiliriz. Ancak bizi zor bir maç bekliyor.