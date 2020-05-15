Filip Novak'tan 3 büyüklere flaş gönderme!

Trabzonspor'da geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri de Çek futbolcu Filip Novak... Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında gelen Novak, başarılı futbolu ile gönüllerde taht kurdu. Sezon sonunda sözleşmesi biten futbolcu geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu 3 büyüklere de flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler...
15 Mayıs 2020 Cuma 22:34
Güncelleme: 15.05.2020 22:36
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Trabzonspor'ın önemli isimlerinden olan Novak; 2017-18 sezonunun devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı.
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İstikrarlı yapısı, sol bekteki sıkıntıyı çözmesi ve profesyonel tutumuyla her zaman beğenilen Çekyalı yıldız son olarak sözleşme konusundaki yaklaşımıyla da örnek gösterilmişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da takdir ederek bahsettiği 29 yaşındaki futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.
Trabzonsporlu futbolcu Novak, Çekya basınına verdiği röportajda liglerin gidişatı ve rakipleri hakkında çarpıcı bir röportaj verdi. İşte o açıklamalar:
İlk dönemler fitness eğitmeni veya kız arkadaşımla antrenman yapıyorduk. Koşarak, fitness çalışmaları yaparak. Sonrasında tabi süreç belirsiz olduğundan kendimi ona göre hazırlandım.