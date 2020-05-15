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Filip Novak'tan 3 büyüklere flaş gönderme!

Trabzonspor'da geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri de Çek futbolcu Filip Novak... Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında gelen Novak, başarılı futbolu ile gönüllerde taht kurdu. Sezon sonunda sözleşmesi biten futbolcu geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu 3 büyüklere de flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler...

15 Mayıs 2020 Cuma 22:34 Güncelleme: 15.05.2020 22:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





