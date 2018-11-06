Burak Yılmaza tarihi ceza!

Bursa maçında taraftara ve Karaman'a el kol hareketleri yapan 33 yaşındaki forvete 500 bin TL ceza verildi. Burak özür de dileyecek.
6 Kasım 2018 Salı, 22:15:46
Güncelleme: 22:18:47
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Karadenizekibinin yönetimi, Burak Yılmaz'a kesilen faturayı açıkladı: 500 bin TL.
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Bursaspor maçının 71. dakikasında oyundan çıkarken taraftara ve hocası Ünal Karaman'a yaptığı el-kol hareketleri ile tepki gösteren 33 yaşındaki forvet ile ilgili dün internet sitelerine "Burak'ın sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi" haberi düşünce resmi siteden açıklama yapıldı.
İşte o açıklama: "Bursaspor karşılaşmasında futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir."
"Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir."
FESHEDİLEBİLİR Euro alan Onur, Olcay ve Burak'ın henüz TL'ye geçmediği belirtildi. Yönetim bu isimlerin sözleşmelerini feshedebilir.
MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Gün içinde birçok kafası karışık Trabzonsporlu ile konuştuk. Neredeyse tüm Trabzonsporluların gündemi Burak'a verilecek ceza idi. Soru şuydu; "Sen sorumlu olsan ne yapardın?" En agresif yaklaşanlar ile en sakin kalabilenlerin cezada "makul" üzerinde birleşmesi önemliydi. Atsan atılmaz satsan satılmaz bir isim artık Burak ve kulübün tarihinde önemli bir yeri oldu. Hatta bir Trabzonsporlu'ya Trabzonspor kulübü ceza verecekti ve olması gereken, olması gerektiği kadar da kaldı.