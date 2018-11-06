Burak Yılmaza tarihi ceza!

MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR

Gün içinde birçok kafası karışık Trabzonsporlu ile konuştuk. Neredeyse tüm Trabzonsporluların gündemi Burak'a verilecek ceza idi. Soru şuydu; "Sen sorumlu olsan ne yapardın?" En agresif yaklaşanlar ile en sakin kalabilenlerin cezada "makul" üzerinde birleşmesi önemliydi. Atsan atılmaz satsan satılmaz bir isim artık Burak ve kulübün tarihinde önemli bir yeri oldu. Hatta bir Trabzonsporlu'ya Trabzonspor kulübü ceza verecekti ve olması gereken, olması gerektiği kadar da kaldı.