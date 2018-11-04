Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Barcelona Cengiz Ünder'i takibe aldı

    İspanyol devi Barcelona, Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.
    4 Kasım 2018 Pazar, 21:06:35 Güncelleme: 21:07:55
    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı

    Barcelona oyuncu danışmanlarından Ariedo Braida, Fiorentina ile AS Roma'nın karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti.

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    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı

    İtalyan ve İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Ariedo Braida'nın izlediği isimler arasında Cengiz Ünder olduğu da belirtildi.

    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı

    Braida, 1-1 sona eren Fiorentina - Roma karşılaşmasında 74 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in performansından etkilenirken, İspanyol ekibin Ocak ya da yaz döneminde bir girişimin olabileceği belirtildi.

    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı

    Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder için Roma, 2017 yılında Medipol Başakşehir'e yaklaşık 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı

    Barcelona'nın Cengiz Ünder'i transfer etmesi halinde milli futbolcu Rüştü Reçber ve Arda Turan'ın ardından Katalan ekibinde forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı
    Barcelona Cengiz Ünderi takibe aldı
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