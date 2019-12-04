Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci Tur'da dahil olan Trabzonspor deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerin hedefi 9 sezonun ardından kupayı yeniden müzeye götürmek. Bu nedenle tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman, yıldız futbolcularını da İzmir'e götürdü. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler netlik kazandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Altay-Trabzonspor maçının ilk 11'leri...
4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45
Güncelleme: 04.12.2019 07:45
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda Altay ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri kupa hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor.
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Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 9 sezona çıkarmıştı.
Son olarak 2009-10'daŞanlıurfa'da F.Bahçe'yi 3-1 yenerek mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibinin son 9 sezonda yüzü gülmedi.
Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975'te kupada final oynamayı başaran Trabzonspor, 14 finalin 8'inde şampiyonluğa ulaştı.
Bordo-mavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve G.Birliği, 1 kez de G.Saray, Bursaspor, Adana Demir ve F.Bahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti. İki takım arasındaki rövanş, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.