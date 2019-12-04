Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci Tur'da dahil olan Trabzonspor deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerin hedefi 9 sezonun ardından kupayı yeniden müzeye götürmek. Bu nedenle tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman, yıldız futbolcularını da İzmir'e götürdü. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler netlik kazandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Altay-Trabzonspor maçının ilk 11'leri...

4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45 Güncelleme: 04.12.2019 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





