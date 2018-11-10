5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor'da büyük şok yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'un 5. golünün ardından bordo mavili yedek kulübesinde büyük bir yıkım yaşandı. İşte o anlar ve maçtan kareler...
10 Kasım 2018 Cumartesi, 10:47:44
Güncelleme: 10:53:35
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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.
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Haftanın açılış maçında Trabzonspor'u deviren Yeni Malatyaspor puanını 21'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
Malatyaspor'un golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib'ten geldi.
Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı.
Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarının yanına giderek skordan dolayı özür diledi.