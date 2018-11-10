5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

5-0'lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor'da büyük şok yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'un 5. golünün ardından bordo mavili yedek kulübesinde büyük bir yıkım yaşandı. İşte o anlar ve maçtan kareler...

10 Kasım 2018 Cumartesi, 10:47:44 Güncelleme: 10:53:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





