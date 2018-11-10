5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    5-0'lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

    Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor'da büyük şok yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'un 5. golünün ardından bordo mavili yedek kulübesinde büyük bir yıkım yaşandı. İşte o anlar ve maçtan kareler...
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 10:47:44 Güncelleme: 10:53:35
    5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

    Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

    Haftanın açılış maçında Trabzonspor'u deviren Yeni Malatyaspor puanını 21'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

    5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

    Malatyaspor'un golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib'ten geldi.

    5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

    Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı.

    5-0lık yenilgi hüngür hüngür ağlattı

    Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarının yanına giderek skordan dolayı özür diledi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN