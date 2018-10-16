Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

VOLKAN BABACAN (1 MAÇ) - UFUK CEYLAN & YALÇIN AYHAN (5'ER MAÇ) | Bir Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı. Yaşanan olay sonrası açıklanan cezalar, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç, Volkan Babacan'a 1 maç ceza verildi.