Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!
VOLKAN BABACAN (1 MAÇ) - UFUK CEYLAN & YALÇIN AYHAN (5'ER MAÇ) | Bir Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı. Yaşanan olay sonrası açıklanan cezalar, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç, Volkan Babacan'a 1 maç ceza verildi.
RAUL MEIRELES (11 MAÇ) | 2012 - 13 sezonunda TT Arena'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılan Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı. Daha sonra televizyon görüntülerini izleyen Tahkim Kurulu, Portekizli oyuncunun tükürmediğine kanaat getirdi ve cezayı 4 maça indirdi.
CANER ERKİN (2 MAÇ) | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı. Olayın perde arkası, maçın ardından ortaya çıktı. Pozisyonun kahramanlarından Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etti.