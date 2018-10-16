Türk futbol tarihinin en büyük cezaları! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

    Şarkıcı Berkay'a fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen Arda Turan'a kulübü Başakşehir'den 2,5 milyon TL'lik rekor bir ceza geldi. Arda Turan'dan yola çıkarak Türk futbol tarihine geçen tartışmalı cezaları sıralıyoruz.
    16 Ekim 2018 Salı, 16:09:37 Güncelleme: 16:34:08
    Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

    VOLKAN BABACAN (1 MAÇ) - UFUK CEYLAN & YALÇIN AYHAN (5'ER MAÇ) | Bir Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı. Yaşanan olay sonrası açıklanan cezalar, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç, Volkan Babacan'a 1 maç ceza verildi.

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    Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

    RAUL MEIRELES (11 MAÇ) | 2012 - 13 sezonunda TT Arena'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılan Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı. Daha sonra televizyon görüntülerini izleyen Tahkim Kurulu, Portekizli oyuncunun tükürmediğine kanaat getirdi ve cezayı 4 maça indirdi.

    Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

    FELIPE MELO (2 MAÇ) | Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu, sosyal medya üzerinden ceza alan ilk isim olmuştu! PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür içeren bir mention'ı retweet eden Melo'ya 2 maç men cezası vermişti.

    Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

    MANUEL FERNANDES (3 MAÇ) | Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu, 2011-12 sezonunda Mersin İdmanyurdu ile oynanan maçın ardından soyunma odasının kapılarını tekmelediği için 3 maç ceza almıştı. Fernandes'e verilen bu ceza, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

    Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

    CANER ERKİN (2 MAÇ) | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı. Olayın perde arkası, maçın ardından ortaya çıktı. Pozisyonun kahramanlarından Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etti.

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