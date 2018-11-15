Süper Lige damga vuran olay! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Süper Lig'e damga vuran olay!

    15 Kasım 2018 Perşembe, 12:25:30 Güncelleme: 12:26:38
    Süper Lige damga vuran olay!

    Sezona istenen sonuçları alamadan başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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    Süper Lige damga vuran olay!

    Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.

    Süper Lige damga vuran olay!

    Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti.

    Süper Lige damga vuran olay!

    Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı.

    Süper Lige damga vuran olay!

    Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı.

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