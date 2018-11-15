Süper Lige damga vuran olay! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'e damga vuran olay!
15 Kasım 2018 Perşembe, 12:25:30
Güncelleme: 12:26:38
Sezona istenen sonuçları alamadan başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
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Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.
Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti.
Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı.
Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı.