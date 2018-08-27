Süper Ligde gol ve asist krallığı yarışı! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı!
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:20:07
Güncelleme: 11:51:46
Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı!
Spor Toto Süper Lig'de 3.hafta maçları tamamlanmak üzereyken gol ve asist krallığında son durumu sizin için derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı!
GOL KRALLIĞI
1- Mbaye Diagne - Kasımpaşa
Maç: 3
Gol: 5
Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı!
2- Hugo Rodellaga - Trabzonspor
Maç: 3
Gol: 3
Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı!
3- Alvaro Negredo - Beşiktaş
Maç: 2
Gol: 2
Süper Lig'de gol ve asist krallığı yarışı!
4- Danijel Aleksic - Yeni Malatyaspor
Maç: 3
Gol: 2