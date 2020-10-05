Galeri Süper Lig Son dakika: Süper Lig’de transfer perdesi resmen kapandı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer raporu

Son dakika: Süper Lig’de transfer perdesi resmen kapandı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer raporu

Son dakika… Süper Lig'de transfer sezonu resmen kapandı. Ekipler kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle sözleşme imzaladı. Transferde ligin dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına yaptıkları takviyelerle ön plana çıktı. Peki 4 dev kulüp hangi isimleri kadrosuna kattı? Hangi isimlerle yollarını ayırdı? İşte ligin dev kulüplerinin transfer raporu (Kiralık gönderilen isimler listeye dahil edilmemiştir)