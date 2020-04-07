MHK açıkladı: İki hakemin testi pozitif!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de birçok kişiye bulaşmış durumda... Spor dünyasından da birçok isme bulaşan virüs, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber, Max Kruse gibi birçok isme bulaşmıştı. Son olarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp verdiği bir röportajda flaş açıklamalarda bulundu. Alp, birçok konuya değinirken Süper Lig'de de iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Sadece futbol değil, yaşam durdu dünyada. Öngörülemez bir belirsizlik, kaygı ve panik havası hakim. İnsanlar önce kişisel güvenliklerini almak, sonra ailelerini ve çevrelerini düşünmek zorundalar.Elbette sonsuza dek sürmeyecek olağanüstü hâl. Normal yaşama dönmek beklediğimizden geç olsa da, güç olmasın diye dilekte bulunuyor toplumlar.
Peki futbol oynanır, tribünler dolar, televizyonları başında milyonlar toplanır, özellikle ülkemizde hakemler her hafta tartışma konusu yapılırken, sahanın adalet dağıtıcıları ne yapıyor? Soruyu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e sordum. Yeni bir eğitim çalışması başlatılmış. "Turkcell Akademi" adlı E-Eğitim platformu üzerinden akıllı telefonlara indirilen program ve özel şifreler sayesinde MHK ve tüm hakemler arasında düzenli bir iletişim sağlanmış. Belirli aralıklarla hakemlere ve gözlemcilere seminerlerde uygulanan sistemin benzeri 6'şar klip gönderiliyor ve onlardan her klip için üç ayrı yanıt vermeleri isteniyormuş.
İKİ HAKEM POZİTİF
Teknik, disiplin ve VAR müdahaleleri ile ilgili kararları sorulan hakem ile gözlemciler, Oğuz Sarvan başkanlığındaki heyet tarafından değerlendirilip, geri dönüşüm sağlanıyor.MHK Başkanı Alp liglere verilen uzun arayı eğitimler ve antrenmanlar ile doğru kullanmayı hedeflediklerini, teknolojik olanaklar sayesinde hakemlerin ortamdan kopmasının engellendiğini söyledi. Amaçlarının futbol başladığı zaman hakemleri de hazır tutmak olduğuna vurgu yaptı.Herkes gibi haftalardır kendini karantinaya alan Alp, aldıkları önlemleri, uyguladıkları yöntemleri ve geleceğe dair beklentilerini Milliyet'e anlattı;
"Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce Türkiye'deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak'ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz."